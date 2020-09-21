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Для регионов "красной" зоны установили новые ограничения: список

Украина , Понедельник 21 сентября 2020 15:17
Для регионов "красной" зоны установили новые ограничения: список
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила ограничения в регионах "красной" зоны карантина. Были учтены предложения региональных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения начнут действовать с 22 сентября.

"Сегодня на внеочередном заседании с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19" - говорится в сообщении.

Установлены такие ограничения:

  • запрещается перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • запрещается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
  • посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;
  • посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

При этом разрешается:

  • торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;
  • банковская и страховая деятельность;
  • медицинская и ветеринарная практика;
  • работа заправок, СТО;
  • работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;
  • доставка еды из точек общественного питания;
  • посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

Кроме того, в города Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешается посещение учебных заведений, кроме детских садов.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинный список регионов. Из "красной зоны" исключили Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы. Всего в "красной зоне" оказались населенные пункты из 7 областей. Киев остался в "оранжевой зоне".

Отметим, в Украине подтвердили 2675 случаев коронавируса за последние сутки.

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