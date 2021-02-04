В региональных таможнях будут кадровые перестановки, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин готовит кадровые перестановки в региональных таможнях. Он их осуществит в ближайшее время.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал на встрече Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

"Изменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано", - сказал премьер.

Шмыгаль также добавил, что на таможне также запланировано введение риск-ориентированной системы проверок, совместного контроля на пунктах пропуска, обучающих программ для таможенников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует ускорить реформу таможни. По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров назначил Павла Рябикина главой таможни в ноябре 2020 года. До этого он занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь".