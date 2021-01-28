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Зеленский потребовал ускорить реформу таможни

Киев, Четверг 28 января 2021 17:36
Зеленский потребовал ускорить реформу таможни
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский требует ускорить реформу таможни. По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса.

Об этом он заявил на совещании с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным, передает сайт президента.

Сообщается, что на встрече Рябикин рассказал о текущем состоянии дел на таможне. Отдельно обсуждался вопрос выполнения планов наполнения государственного бюджета на 2021.

Зеленский отметил, что реформа таможни направлена ​​на уход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина снова может поднять лимит для беспошлинного ввоза посылок из-за границе до 150 евро.

Кабинет министров назначил Павла Рябикина главой таможни в ноябре 2020 года.

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