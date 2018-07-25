В Региональной газовой компании прошел обыск

В РГК считают, что цель обысков - саботаж суточного балансирования рынка газа

Нафтогаз Украины прибег к открытому давлению на бизнес с использованием правоохранительных органов. Эти действия направлены на саботаж запуска суточного балансирования рынка газа, которое положит конец незаконным схемам Нафтогаза Украины. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

По непонятным причинам в рамках расследования коррупции в группе Нафтогаз правоохранители ворвались в офис РГК.

"Уголовное дело против должностных лиц группы Нафтогаз связано с закупкой программного обеспечения для внедрения суточного балансирования. РГК использует программное обеспечение собственной разработки. И не имеет никакого отношения к компании IP Systems и возможной коррупции в группе Нафтогаз, связанной с закупкой программного продукта этой компании", - сообщает пресс-служба.

В РГК считают, что цель обысков - саботаж суточного балансирования рынка газа.

"Обыски можно считать проявлением давления Нафтогаза Украины на Региональную Газовую Компанию с целью саботажа суточного балансирования рынка газа. Правоохранители повреждают и изымают серверы компании, на которых содержатся программные продукты для суточного балансирования газораспределительных сетей и многих других продуктов для клиентов газораспределительных компаний. В результате их действий будет заблокирована работа программного обеспечения, которое создано специалистами компании, и было представлено Секретариату Энергетического сообщества, Всемирному банку и НКРЭКУ", - говорится в заявлении пресс-службы.

РГК обращается к Еврокомиссии, Европейскому энергетическому сообществу, Всемирному банку, посольствам США и Великобритании с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на должностных лиц Нафтогаза Украины и прекратить применение бандитских методов и силовых структур в борьбе против реформирования рынка газа.

Операторы ГРМ группы компаний РГК полностью готовы к началу балансирования рынка газа в суточном режиме. Специалисты 15 газораспределительных предприятий прошли совместное обучение с представителями оператора ГТС. Но в июне этого года обучение было свернуто по инициативе Укртрансгаза, а информационная платформа так и не начала работать даже в тестовом режиме.

Группа компаний РГК первой в Украине еще в конце мая начала суточное балансирование газораспределительных систем. Оно осуществляется с помощью новой информационной платформы, которую разработали специалисты РГК. Она обеспечивает сбор и анализ оперативных данных о распределении газа среди 8 млн бытовых и 98,8 тыс. коммерческих потребителей, находящихся на обслуживании специалистов группы. Старт суточного балансирования рынка газав Украине запланирован на 1 августа текущего года.

Еврокомиссия, Всемирный банк и Энергетическое сообщество недавно уже выражали обеспокоенность задержкой реформирования газового сектора. В частности, анбандлинга, который откладывается в течение трех последних лет.