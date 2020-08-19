Региональная Газовая Компания вошла в ТОП-10 лучших работодателей Украины

Региональная Газовая Компания вошла в ведущую десятку Рейтинга работодателей-2020 от журнала ТОП-100 и получила самую высокую оценку среди представителей газового сектора, подавших заявку на конкурс.

"Лидирующие позиции на рынке труда РГК обеспечила за счет построения собственной корпоративной модели развития человеческого капитала – действует многоуровневая программа обучения и совершенствования сотрудников, основанная на принципах открытости и инноваций. Программа охватывает линейный персонал, среднее звено управленцев и топ-менеджмент. Для этого созданы два обучающих центра –в Харькове и Ивано-Франковске. Также налажено сотрудничество с ведущими национальными бизнес-школами – КМБШ (Киев) и ЛБШ (Львов)", - говорится в сообщении пресс-службы РГК.

Отмечается, что модули развития сотрудников РГК построены на принципах case-study и micro learning. Теоретический материал составляет 60% занятий, а остальные 40% - это дискуссии и практическая обработка реальных кейсов. Особый акцент сделан на командной работе сотрудников по внедрению проектов.

"По итогам двух лет работы наших программ мы видим прогресс – сотрудники получают карьерный рост, повышают профессионализм. Постоянно совершенствуясь, они становятся агентами изменений в компании, - сказала Юлия Карбовская, руководитель департамента управления персоналом РГК. Такая стратегия кадрового развития получила высокую оценку – Юлия Карбовская в этом году также попала в список лучших HR-директоров Украины – в рейтинге HRD она вошла в ТОП -30".

По данным журнала ТОП-100, в Рейтинг работодателей - 2020 вошло более 140 компаний. Итог рейтинга сформирован на основании трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%).