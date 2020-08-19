Регіональна Газова Компанія увійшла до ТОП-10 кращих роботодавців України

Регіональна Газова Компанія увійшла до провідної десятки Рейтингу роботодавців-2020 від журналу ТОП-100 і отримала найвищу оцінку серед представників газового сектору, які подали заявку на конкурс.

"Лідируючі позиції на ринку праці РГК забезпечила за рахунок побудови власної корпоративної моделі розвитку людського капіталу – діє багаторівнева програма навчання і вдосконалення співробітників, заснована на принципах відкритості та інновацій. Програма охоплює лінійний персонал, середня ланка управлінців і топ-менеджмент. Для цього створено два навчальних центри –у Харкові та Івано-Франківську. Також налагоджено співпрацю з провідними національними бізнес-школами – КМБШ (Київ) і ЛБШ (Львів)", - йдеться в повідомленні прес-служби РГК.

Наголошується, що модулі розвитку співробітників РГК побудовані на принципах case-study та micro learning. Теоретичний матеріал становить 60% занять, а решта 40% - це дискусії і практична обробка реальних кейсів. Особливий акцент зроблений на командну роботу співробітників по впровадженню проектів.

"За підсумками двох років роботи наших програм ми бачимо прогрес – співробітники отримують кар'єрний ріст, підвищують професіоналізм. Постійно вдосконалюючись, вони стають агентами змін в компанії, - сказала Юлія Карбовська, керівник департаменту управління персоналом РГК. Така стратегія кадрового розвитку отримала високу оцінку – Юлія Карбовська в цьому році також потрапила в список кращих HR-директорів України – в рейтингу HRD вона увійшла в ТОП -30".

За даними журналу ТОП-100, Рейтинг роботодавців - 2020 увійшло понад 140 компаній. Підсумок рейтингу сформований на підставі трьох оцінок: голосування читачів на сайті Delo.ua (20%), експертного журі (60%) і редколегії (20%).