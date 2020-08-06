РГК провела первые в Украине испытания водорода в газораспределительной системе

Фото: специалисты "Житомиргаза" (пресс-служба)

В ходе испытаний была достигнута 99% концентрация водорода

В Украине состоялись первые испытания водорода в газораспределительной системе. Их провела Региональная Газовая Компания.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что в рамках EU Hydrogen Strategy, к которой присоединилась РГК, состоялся первый в Украине эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети.

На специально подготовленном полигоне в Черняхове, Житомирская область, прошли статические испытания газовых систем, при которых была достигнута 99% концентрация водорода. Полученные в ходе эксперимента данные позволят специалистам и научному сообществу оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии.

Региональная Газовая Компания 6 августа 2020 года начала практическую часть программы испытаний по использованию водорода в действующих газораспределительных сетях. Первый эксперимент проведен на полигоне в Черняхове с учетом перспектив EU Hydrogen Strategy, с которой взаимодействует РГК.

"Нынешняя повестка дня в европейской энергетике - подготовка национальных энергосистем к новым, "зеленым", чистым видам энергии. Речь в первую очередь о водороде, который является перспективным энергоносителем. Подготовка газораспределительных систем к новым видам энергии - это стратегия, а не краткосрочные решения. РГК с начала года ведет системную подготовку полигонов и наших специалистов к испытаниям новых видов энергии. Поэтому сегодняшний эксперимент является частью комплексной программы испытаний", - сказал директор РГК Олег Никоноров.

Для испытаний водородом газовая система полигона в Черняхове была реконструирована специалистами АО "Житомиргаз" таким образом, чтобы по составу оборудования, подборке материалов и степени их износа она стала моделью действующей газораспределительной системы.

В процессе эксперимента системы полигона были прокачаны инертным газом, а затем заполнены водородом, концентрация которого была доведена до 99%.

"Герметичность системы мы контролируем датчиками давления в ключевых местах по установленному графику с архивацией показателей. Высокая концентрация водорода в системе позволяет получить уникальную информацию о поведении различных материалов газопроводов и оборудования. Для анализа данных мы заручились поддержкой ведущих исследовательских центров", - рассказал технический директор "Житомиргаза" Сергей Колесник.

Следующие этапы исследовательской программы РГК предусматривают статические и динамические испытания водорода и его смесей с природным газом на еще четырех специально подготовленных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.