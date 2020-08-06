РГК провела перші в Україні випробування водню у газорозподільній системі

Фото: фахівці "Житомиргазу" (прес-служба)

У ході випробувань була досягнута 99% концентрація водню

В Україні відбулися перші випробування водню у газорозподільній системі. Їх провела Регіональна Газова Компанія.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вказано, що в рамках EU Hydrogen Strategy, до якої долучилася РГК, відбувся перший в Україні експеримент з використання водню у газорозподільній мережі.

На спеціально підготовленому полігоні в Черняхові, Житомирська область, пройшли статичні випробування газових систем, при яких була досягнута 99% концентрація водню. Отримані в ході експерименту дані дозволять фахівцям і науковому співтовариству оцінити сумісність діючих газопровідних систем з новими видами енергії.



Регіональна Газова Компанiя 6 серпня 2020 року розпочала практичну частину програми випробувань по використанню водню у діючих газорозподільних мережах. Перший експеримент проведений на полігоні в Черняхові із урахуванням перспектив EU Hydrogen Strategy, з якою взаємодіє РГК.

"Нинішній порядок денний у європейській енергетиці - підготовка національних енергосистем до нових, "зелених", чистих видів енергії. Мова в першу чергу про водень, який є найперспективнішим енергоносієм. Підготовка газорозподільних систем до нових видів енергії - це стратегія, а не короткострокові рішення. РГК з початку року веде системну підготовку полігонів і наших фахівців до випробувань нових видів енергії. Тож сьогоднішній експеримент є частиною комплексної програми випробувань", - сказав директор РГК Олег Никоноров.



Для випробувань воднем газова система полігону в Черняхові була реконструйована фахівцями АТ "Житомиргаз" таким чином, щоб за складом обладнання, добірці матеріалів і ступеня їх зносу вона стала моделлю діючої газорозподільної системи.

У процесі експерименту системи полігону були прокачані інертним газом, а потім заповнені воднем, концентрація якого була доведена до 99%.

"Герметичність системи ми контролюємо датчиками тиску в ключових місцях за встановленим графіком з архівацією показників. Висока концентрація водню у системі дозволяє отримати унікальну інформацію про поведінку різних матеріалів газопроводів та обладнання. Для аналізу даних ми заручилися підтримкою провідних дослідницьких центрів", - розповів технічний директор "Житомиргазу" Сергій Колесник.



Наступні етапи дослідницької програми РГК передбачають статичні і динамічні випробування водню і його сумішей з природним газом на ще чотирьох спеціально підготовлених полігонах у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Харківській областях.