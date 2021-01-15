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После реформы УЗ пассажирские перевозки не будут нуждаться в субсидировании, - Нил Брукс

Автор: РБК-Украина

Украина должна превратить железнодорожный сектор в эффективный и инновационный. Это даст возможность УЗ привлечь гораздо больше пассажиров и стать прибыльной. Сейчас компании не хватает коммерческого подхода, из-за чего и возникает необходимость в субсидировании.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный секретарь организации пассажирского транспорта в Европе ALLRail Ник Брукс.

"В первую очередь в Украине не хватает коммерческого подхода к организации железнодорожного транспорта. В условиях рыночной экономики, а мы верим, Украина движется в этом направлении, - считается привычным иметь сферы железнодорожного и авиатранспорта, функционирующие на коммерческой основе. Поэтому вполне приемлемо внести или усилить коммерческую составляющую, если таковой не имеется", - пояснил он.

По его словам, либерализация рынка перевозок поможет железнодорожному сектору стать более эффективным и инновационным, а соответственно - больше зарабатывать, и не нуждаться в субсидиях.

"Если рынок перевозок чувствует давление конкуренции, это стимулирует. И если он станет более эффективным и инновационным, то это привлечет пассажиров, что автоматически приведет привлечению большего числа людей, что, на мой взгляд, полностью соответствует целям устойчивого развития Зеленого соглашения Европейского союза и наверное, целям украинского правительства тоже. Так что нет никакой необходимости продолжать иметь глубоко субсидированную неэффективную железнодорожную компанию, такую как "Укрзализныця", - говорит эксперт.

Он выразил уверенность, что у украинских железных дорог большие перспективы. Но на постсоветском пространстве многие государственные компании почему-то считают зазорным иметь доходы.

"Железнодорожным компаниям не должно быть зазорно стремиться получать прибыль. В некоторых странах, особенно бывшего Советского союза, есть ощущение, что железная дорога должна быть государственной и нуждаться в субсидиях, поскольку она предназначена для народа. Но если мы посмотрим на другие примеры в Европе, то увидим, что открытие рынка сэкономило много денег тем же людям, налогоплательщикам, но также улучшило обслуживание. Например, в Чехии и Словакии количество пассажиров увеличилось на 90 процентов после либерализации рынка. Так что, конечно, эта модель может работать и в Украине", - уверен Нил Брукс.

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По его словам, Украина очень хорошо устроена для пассажирских перевозок на дальние расстояния, есть много интересных маршрутов. Поэтому было бы очень хорошей идеей использовать те же директивы и те же цели либерализации рынка, которые Европейский союз принял в своих 4 пакетах реформ.

Особенно, по его мнению, Украине будет интересен четвертый пакет реформ, так как он был направлен как раз на либерализацию пассажирского транспорта и допуск к перевозкам частных операторов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер заявила, что "Укрзализныця" работает абсолютно неэффективно, а реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности.

В свою очередь директор по коммерческой работе "Укрзализныци" Ираклий Эзугбая заявил, что реформирование компании будет проведено в соответствие с европейскими стандартами - на вертикали по грузоперевозкам, инфраструктуре и пассажирским перевозкам. Это сделает ее прибыльной компанией.

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