Після реформи УЗ пасажирські перевезення не будуть потребувати субсидування, - Ніл Брукс

Україна повинна перетворити залізничний сектор в ефективний і інноваційний. Це дасть можливість УЗ залучити набагато більше пасажирів і стати прибутковою. Зараз компанії не вистачає комерційного підходу, через що і виникає необхідність у субсидуванні.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний секретар організації пасажирського транспорту в Європі ALLRail Нік Брукс.

"В першу чергу, в Україні не вистачає комерційного підходу до організації залізничного транспорту. В умовах ринкової економіки, а ми віримо, Україна рухається в цьому напрямку, - вважається звичним мати сфери залізничного та авіатранспорту, що функціонують на комерційній основі. Тому цілком прийнятно внести або посилити комерційну складову, якщо так не є", - пояснив він.

За його словами, лібералізація ринку перевезень допоможе залізничному сектору стати більш ефективним та інноваційним, а відповідно - більше заробляти, і не мати потребу в субсидіях.

"Якщо ринок перевезень відчуває тиск конкуренції, це стимулює. І якщо він стане більш ефективним та інноваційним, то це приверне пасажирів, що автоматично призведе залучення більшого числа людей, що, на мій погляд, повністю відповідає цілям сталого розвитку Зеленої угоди Європейського союзу та напевно, цілям українського уряду теж. Так що немає ніякої необхідності продовжувати мати глибоко субсидовану неефективну залізничну компанію, таку як "Укрзалізниця", - говорить експерт.

Він висловив упевненість, що в українських залізниць великі перспективи. Але на пострадянському просторі багато державних компаній чомусь вважають негожим мати доходи.

"Залізничним компаніям не повинно бути соромно прагнути отримувати прибуток. В деяких країнах, особливо колишнього Радянського союзу, є відчуття, що залізниця повинна бути державною і потребу в субсидіях, оскільки вона призначена для народу. Але якщо ми подивимося на інші приклади в Європі, то побачимо, що відкриття ринку заощадило багато грошей тим же людям, платників податків, а також поліпшило обслуговування. Наприклад, в Чехії й Словаччині кількість пасажирів збільшилася на 90 відсотків після лібералізації ринку. Так що, звичайно, ця модель може працювати і в Україні", - впевнений Ніл Брукс.

За його словами, Україна дуже добре влаштована для пасажирських перевезень на далекі відстані, є багато цікавих маршрутів. Тому було б дуже гарною ідеєю використовувати ті ж директиви і ті ж цілі лібералізації ринку, які Європейський союз прийняв у своїх 4 пакетах реформ.

Особливо, на його думку, Україні буде цікавий четвертий пакет реформ, оскільки він був спрямований саме на лібералізацію пасажирського транспорту та допуск до перевезень приватних операторів.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Людмила Буймістер заявила, що "Укрзалізниця" працює абсолютно неефективно, а реформа компанії є запорукою виживання вітчизняної промисловості.

Своєю чергою директор з комерційної роботи "Укрзалізниці" Іраклій Езугбая заявив, що реформування компанії буде проведено у відповідність з європейськими стандартами - на вертикалі з вантажоперевезень, інфраструктурі і пасажирських перевезень. Це зробить її прибутковою компанією.