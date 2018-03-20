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Интервью

В ЕС считают, что реформам в Украине не хватает решительности

НовостиПолитика    20.03.2018 - 02:58
Фото: Федерика Могерини (European External Action Service)
Фото: Федерика Могерини (European External Action Service)

В Брюсселе обсудили поддержку реформ в Украине

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудили поддержку реформ в Украине. Об этом сообщила после завершения заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 19 марта, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, передает DW.

По словам Могерини, министры признали принятие в Украине очень нужных реформ, в частности в энергетике или в пенсионном обеспечении, однако есть сферы, в которых ЕС хотел бы видеть более значительный прогресс.

"Есть некоторые сферы, где да - работа была выполнена, но мы хотели бы видеть больше решительности", - отметила представитель ЕС.

Могерини добавила, что поощрять реформы - это одно дело, а делать их самим - другое.

"Это труднее, особенно в стране, которая имеет дело с конфликтом на своей территории и входит в предвыборный год", - сказала она.

Напомним, Петр Порошенко поблагодарил главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за признание украинского прогресса в реформах в связи с поддержанием Еврокомиссией предложения о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Теги: Евросоюз, Могерини, реформы в Украине
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