В ЕС считают, что реформам в Украине не хватает решительности

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудили поддержку реформ в Украине. Об этом сообщила после завершения заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 19 марта, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, передает DW.

По словам Могерини, министры признали принятие в Украине очень нужных реформ, в частности в энергетике или в пенсионном обеспечении, однако есть сферы, в которых ЕС хотел бы видеть более значительный прогресс.

"Есть некоторые сферы, где да - работа была выполнена, но мы хотели бы видеть больше решительности", - отметила представитель ЕС.

Могерини добавила, что поощрять реформы - это одно дело, а делать их самим - другое.

"Это труднее, особенно в стране, которая имеет дело с конфликтом на своей территории и входит в предвыборный год", - сказала она.

Напомним, Петр Порошенко поблагодарил главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за признание украинского прогресса в реформах в связи с поддержанием Еврокомиссией предложения о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.