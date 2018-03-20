У ЄС вважають, що реформам в Україні не вистачає рішучості

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорили підтримку реформ в Україні. Про це повідомила після завершення засідання Ради ЄС у Брюсселі в понеділок, 19 березня, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, передає DW.

Зі слів Могеріні, міністри визнали ухвалення в Україні дуже потрібних реформ, зокрема в енергетиці чи пенсійному забезпеченні, однак є сфери, в яких ЄС хотів би бачити значніший поступ.

"Є деякі сфери, де так - робота була виконана, але ми хотіли би бачити більше рішучості", - зазначила представник ЄС.

Могеріні додала, що заохочувати реформи - це одна справа, а робити їх самим - інша.

"Це важче, особливо в країні, яка має справу з конфліктом на власній території та входить у передвиборний рік", - сказала вона.

Нагадаємо, Петро Порошенко подякував голові Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру за визнання українського прогресу в реформах у зв’язку з підтриманням Єврокомісією пропозиції про надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.