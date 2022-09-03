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Реформа тарифов облэнерго помогла ремонтировать электросети во время войны, - эксперт

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Суббота 03 сентября 2022 11:45
Реформа тарифов облэнерго помогла ремонтировать электросети во время войны, - эксперт Фото: реформа тарифов облэнерго помогла ремонтировать электросети во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Внедрение реформы стимулирующего регулирования помогло "Черниговоблэнерго" пройти период активных боевых действий в Черниговской области и позволило оперативно ремонтировать поврежденные оккупантами линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Черниговоблэнерго" Михаила Ильницкого в рамках обсуждения в Energy Club.

"Именно внедрение RAB-регулирования, даже за первый год, очень нам помогло пройти военный период на территории области. Те объекты, которые мы построили в 2021 году такие как резервные перемычки по 10 кВ между линиями, закупили транспорт и связь существенно помогли повысить надежность электроснабжения области. Как в период боевых действий, так и сейчас после их окончания, мы можем по более надежным схемам заживать потребителей", - сообщил Ильницкий.

Руководитель облэнерго Черниговщины отметил, что боевые действия оставили после себя много разрушений энергетической инфраструктуры - повреждено 980 объектов, 160 энергообъектов - разрушено полностью. Однако средств на их восстановление компании не хватает.

"Скажу от имени тех компаний, которые пострадали от боевых действий. У нас нет средств для финансирования инвестиционных программ 2022 года. По факту в связи с отсутствием источников, мы ничего не финансируем. В связи с сокращением объема распределения соответственно восстанавливать за средства RAB-регулирования мы уже не имеем возможности", - подчеркнул Ильницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что восстановление электросетей Киевской области до довоенного состояния требует около 1 млрд грн. 300 млн из них уже потратили на то, чтобы вернуть свет в дома жителей. Для того, чтобы восстановить резервные источники питания нужно еще около 600-700 млн грн.

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