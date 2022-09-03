Реформа тарифів обленерго допомогла ремонтувати електромережі під час війни, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Чернігівобленерга" Михайла Ільницького в рамках обговорення в Energy Club .

"Саме впровадження RAB-регулювання, навіть за перший рік, дуже нам допомогло пройти воєнний період на території області. Ті об’єкти, які ми побудували в 2021 році такі як резервні перемички по 10 кВ між лініями, закупили транспорт та зв’язок суттєво допомогли підвищити надійність електропостачання області. Як в період бойових дій, так і зараз після їх закінчення, ми можемо по більш надійних схемах заживлювати споживачів", - повідомив Ільницький.

Керівник обленерго Чернігівщини зазначив, що бойові дії залишили по собі багато руйнувань енергетичної інфраструктури - пошкоджено 980 об’єктів, 160 енергооб’єктів - зруйновано повністю. Однак коштів на їх відновлення компанії бракує.

"Скажу від імені тих компаній, які постраждали від бойових дій. Ми не маємо коштів для фінансування інвестиційних програм 2022 року. По факту в зв’язку з відсутністю джерел, ми нічого не фінансуємо. У зв’язку зі скороченням об’єму розподілу відповідно відновлювати за кошти RAB-регулювання ми вже не маємо можливості", - підкреслив Ільницький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що відновлення електромереж Київської області до довоєнного стану потребує близько 1 млрд грн. 300 млн з них вже витратили на те, аби повернути світло в будинки мешканців. Для того, аби відновити резервні джерела живлення треба ще близько 600-700 млн грн.