Реформа тарифообразования облэнерго позволила восстанавливать электросети во время войны, - ВЭА

"Перед облэнерго встали новые задачи - восстановление сетей после обстрелов, часто во время боевых действий, обеспечение работников дополнительными средствами защиты, помощь мобилизованным сотрудникам", - подчеркивают в союзе.

Выдержать дополнительную финансовую нагрузку энергокомпаниям позволила реформа тарифообразования - стимулирующее регулирование (RAB-тариф), которая была введена в 2021 году.

В Ассамблее утверждают, что средства RAB-тарифа направляют на ремонты электросетей после обстрелов и подготовку электросети к осенне-зимнему периоду и повышенному спросу на электроэнергию.

Эксперты союза убеждены, что отмена этой реформы приведет к негативным последствиям.

"Сейчас обсуждается алогичная инициатива отменить реформу RAB-тарифообразования, несмотря на все масштабные усилия энергетиков и власти в поддержании нормального электроснабжения. И в текущих условиях, и долгосрочной перспективе это может привести к катастрофическим последствиям. Области, где самые активные боевые действия, могут остаться без света, просто потому, что не будет средств на восстановление сети после обстрелов. В отопительный сезон возрастет аварийность, потому что сейчас компании не смогут подготовить оборудование к повышенному спросу на электроэнергию", - отмечают во Всеукраинской энергетической ассамблее.