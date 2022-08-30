Реформа тарифоутворення обленерго дозволила відновлювати електромережі під час війни, - ВЕА

"Перед обленерго постали нові задачі - відновлення мереж після обстрілів, часто під час бойових дій, забезпечення працівників додатковими засобами захисту, допомога мобілізованим співробітникам", - підкреслюють у спілці.

Витримати додаткове фінансове навантаження енергокомпаніям дозволила реформа тарифоутворення - стимулююче регулювання (RAB-тариф), котра була запроваджена у 2021 році.

В асамблеї стверджують, що кошти RAB-тарифу направляють на ремонти електромереж після обстрілів та підготовку електромережі до осінньо-зимового періоду і підвищеного попиту на електроенергію.

Експерти спілки переконані, що скасування цієї реформи призведе до негативних наслідків.

"Наразі обговорюється алогічна ініціатива скасувати реформу RAB-тарифоутворення, попри всі масштабні зусилля енергетиків та влади у підтримці нормального електропостачання. І в поточних умовах, і довгостроковій перспективі це може призвести до катастрофічних наслідків. Області, де найактивніші бойові дії, можуть лишитися без світла, просто тому, що не буде коштів на відновлення мережі після обстрілів. В опалювальний сезон зросте аварійність, тому що зараз компанії не матимуть змоги підготувати обладнання до підвищеного попиту на електроенергію", - наголошують у Всеукраїнській енергетичній асамблеї.