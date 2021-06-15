Реформа сферы дипломирования моряков предусматривает оцифровизацию услуг через "Дию", - Горенюк
Во время презентации плана реформирования сферы дипломирования моряков утвердили обязательную оцифровизацию всех услуг через единое окно в "Дие". Основная цель: убрать коррупционные риски и минимизировать человеческий фактор.
Об этом сообщил народный депутат Александр Горенюк во время всеукраинского форума "Украина 30".
"Важнейшие положения плана - упростить и ускорить процедуры основных сервисов: получение паспорта моряка (биометрического паспорта моряка) и подтверждения сертификата моряка, обеспечить качественную работу единого окна электронных сервисов для моряков, а также наладить работу учебно-тренажерных заведений. Начать реализацию плана решили путем замены всего руководства и открытым конкурсом на должность руководителя МорАду", - заявил Александр Горенюк.
Шановні моряки, поспішаю поділитися подробицями з сьогоднішньої презентації. Щойно провели презентацію Плану...Posted by Олександр Горенюк on Monday, June 14, 2021
Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование", а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.