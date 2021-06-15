Реформа сфери дипломування моряків передбачатиме оцифривізацію послуг через "Дія", - Горенюк
Під час презентації плану реформування сфери дипломування моряків затвердили обов'язкову оцифривізацію всіх послуг через єдине вікно в "Дія". Основна мета: прибрати корупційні ризики та мінімізувати людський фактор.
Про це повідомив народний депутат Олександр Горенюк під час всеукраїнського форуму "Україна 30".
"Найважливіші положення плану - спростити та прискорити процедури основних сервісів: отримання паспорта моряка (біометричного паспорта моряка) та підтвердження сертифіката моряка, забезпечити якісну роботу єдиного вікна електронних сервісів для моряків, а також налагодити роботу навчально-тренажерних закладів. Розпочати реалізацію плану вирішили шляхом заміни всього керівництва та відкритим конкурсом на посаду керівника МорАду", - заявив Олександр Горенюк.
Шановні моряки, поспішаю поділитися подробицями з сьогоднішньої презентації. Щойно провели презентацію Плану...Posted by Олександр Горенюк on Monday, June 14, 2021
Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта", а також отримати електронний сертифікат та вдосконалити необхідні навички.