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Реформа ОПК затронет изменения и в частном оборонном секторе, - вице-премьер

Харьков, Четверг 13 августа 2020 16:31
Реформа ОПК затронет изменения и в частном оборонном секторе, - вице-премьер
Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В ближайшее время Рада должна рассмотреть ряд законопроектов, которые позволят начать процесс реформирования

Реформа оборонно-промышленного комплекса в Украине затронет изменения, как в государственном, так и частном оборонном секторе. В ближайшее время Верховная рада должна рассмотреть законопроекты, которые позволят начать процесс реформирования.

Об этом на брифинге в Харькове заявил вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский.

Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс нуждается в реформировании, так как в течение последних 10 лет в Украине не было действенного центрального органа власти, который отвечал бы за формирование промышленной политики.

"С точки зрения реформирования ОПК - оно будет состоять не только в реформировании государственного концерна "Укроборонпром", это будет касаться и частного сектора. В конце концов, мы нуждаемся в общей реформе оборонной промышленности, а не только государственного сектора", - сказал Уруский.

Он отметил, чтобы начать процесс реформы ОПК парламенту необходимо рассмотреть законы о корпоратизации предприятий и особенностях управления в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, в середине июля Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавил Уруский.

Также сообщалось, что в Министерстве ОПК не видят возможности для сотрудничества между Украиной и Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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