Реформа "оборонки". В Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов

Первый замглавы Минстратегпрома Валерий Иващенко заявил, что в Украине есть современное предприятие по производству капсюлей, капсульных втулок и взрывателей, то есть начало и конец боеприпаса, а вот то, что "внутри" между ними: гильзу, пороховой заряд, корпус снаряда - производить некому.

"Танки, самолеты или орудия без боеприпасов - это лишь техника для военных парадов или музейные экспонаты", - сказал он.

Замминистра отметил, что в ведомстве создано отдельное подразделение в структуре одного из департаментов, который будет заниматься вопросами производства боеприпасов.

"Задача очень амбициозная: "Укроборонпром" в процессе трансформации должен воспроизвести технологический цикл производства боеприпасов в Украине", - заявил Иващенко.

Глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина заявил, что в нашем государстве не осталось боеприпасной отрасли, ее надо создавать заново.

Напомним, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что ситуация с оборонно-промышленным комплексом в Украине неутешительна. Многие оборонно-промышленные предприятия имеют миллионные задолженности.