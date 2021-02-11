UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Реформа "оборонки". В Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов. В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности заявили, что создание интегрированной структуры по производству боеприпасов - это задача номер один.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Популярные новости
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021
У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется 09 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться 09 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021

Первый замглавы Минстратегпрома Валерий Иващенко заявил, что в Украине есть современное предприятие по производству капсюлей, капсульных втулок и взрывателей, то есть начало и конец боеприпаса, а вот то, что "внутри" между ними: гильзу, пороховой заряд, корпус снаряда - производить некому.

"Танки, самолеты или орудия без боеприпасов - это лишь техника для военных парадов или музейные экспонаты", - сказал он.

Замминистра отметил, что в ведомстве создано отдельное подразделение в структуре одного из департаментов, который будет заниматься вопросами производства боеприпасов.

"Задача очень амбициозная: "Укроборонпром" в процессе трансформации должен воспроизвести технологический цикл производства боеприпасов в Украине", - заявил Иващенко.

Глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина заявил, что в нашем государстве не осталось боеприпасной отрасли, ее надо создавать заново.

Напомним, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что ситуация с оборонно-промышленным комплексом в Украине неутешительна. Многие оборонно-промышленные предприятия имеют миллионные задолженности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныбоеприпасы
Читайте также
Правительство Украины хочет переформатирвоать Меморандум с МВФ
Кабмин заинтересован в ускорении инфляции для разогрева экономики, - Шмыгаль
Прогноз погоды