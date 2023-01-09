Реформа містобудування передбачає до 5 років увʼязнення за знищення архітектурної спадщини, - Шуляк

Верховна рада готує до другого читання законопроект № 5877 про зміни до Кримінального та Адміністративного кодексів України. Зміни стосуватимуться порушень у будівельній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Це стосуватиметься болючих питань для кожного міста - незаконної забудови зелених зон, знищення пам’яток архітектури. Покарання передбачені дуже суворі: до 5 років позбавлення волі", - сказала вона.

Шуляк пояснила, що законопроект фактично є доповненням до базового документу реформи містобудування - законопроекту № 5655, прийнятого парламентом 13 грудня 2022 року.

"Ми не могли включити ці положення до самого 5655, оскільки зміни до Кримінального кодексу обов’язково мають проводитися окремими законами", - пояснила Шуляк.

Нагадаємо, згідно з законопроектом № 5655, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.

Зокрема, документ запроваджує механізм проти знищення історичної спадщини. Електронна система автоматично заблокує видачу дозволів на будівництво, якщо забудовник спробує демонтувати або пошкодити пам’ятку архітектури.

Також РБК-Україна писало, що країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження в Україні реформи містобудування.

Детальніше про те, як реформа містобудування буде боротися з корупцією на місцях - читайте в статі РБК-Україна.