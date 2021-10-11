Реформа КСУ и новый закон об СБУ: в Евросоюзе рассказали, чего ждут от Украины

"Есть ряд сфер, в которых мы будем стимулировать наших украинских друзей двигаться немного быстрее", - заявил он.

В частности, речь о реформе Конституционного суда и прозрачном процессе избрания будущих судей, принятии законопроекта об СБУ, укреплении корпоративного управления в государственном секторе, завершении конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также представитель ЕС отметил, что несмотря на успешную реализацию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, которая выразилась в том числе через рост товарооборота, в документе "еще есть большой нераскрытый потенциал".

В частности, на будущем саммите будут говорить о дальнейшей интеграции Украины в цифровой рынок ЕС, а также о выполнении Киевом своих обязательств в сферах транспорта, защиты окружающей среды и трудового права.