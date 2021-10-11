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Реформа КСУ и новый закон об СБУ: в Евросоюзе рассказали, чего ждут от Украины

Автор: Милан Лелич

В Европейском союзе одобряют определенный прогресс, которого Украина смогла добиться в отношении судебной реформы. В то же время Брюссель ждет "очень быстрой имплементации" законодательства, принятого в рамках этой реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из высоких чиновников Евросоюза журналистам накануне завтрашнего саммита.

"Есть ряд сфер, в которых мы будем стимулировать наших украинских друзей двигаться немного быстрее", - заявил он.

В частности, речь о реформе Конституционного суда и прозрачном процессе избрания будущих судей, принятии законопроекта об СБУ, укреплении корпоративного управления в государственном секторе, завершении конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также представитель ЕС отметил, что несмотря на успешную реализацию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, которая выразилась в том числе через рост товарооборота, в документе "еще есть большой нераскрытый потенциал".

В частности, на будущем саммите будут говорить о дальнейшей интеграции Украины в цифровой рынок ЕС, а также о выполнении Киевом своих обязательств в сферах транспорта, защиты окружающей среды и трудового права.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите Украина-ЕС подпишут три соглашения.

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