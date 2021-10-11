Реформа КСУ і новий закон про СБУ: в Євросоюзі розповіли, чого чекають від України

"Є ряд сфер, в яких ми будемо стимулювати наших українських друзів рухатися трохи швидше", - заявив він.

Зокрема, мова про реформу Конституційного суду та прозорий процес обрання майбутніх суддів, прийняття законопроекту про СБУ, зміцнення корпоративного управління в державному секторі, завершення конкурсу з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також представник ЄС зазначив, що незважаючи на успішну реалізацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, яка виразилася в тому числі через зростання товарообігу, в документі "ще є великий нерозкритий потенціал".

Зокрема, на майбутньому саміті говоритимуть про подальшу інтеграцію України в цифровий ринок ЄС, а також про виконання Києвом своїх зобов'язань у сферах транспорту, захисту навколишнього середовища та трудового права.