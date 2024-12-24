Реформа календаря не закінчилася: глава УГКЦ назвав свято, що може змінити дату

"Реформа в нашій церкві прийшла на диво спокійно і одностайно", - сказав він.

За його словами, перед переходом на новий календар 95% опитаних парафій "хотіли реформи, навіть нарікали, чому так пізно".

Станом на зараз із усіх громад УКГЦ в Україні, тільки одна парафія у Харківській області попросила відтермінування, а решта всі перейшли.

"Знаєте, це було відчуття небувалої одностайності. Коли наш народ відчув, що все ж таки церковні діячі є їхніми лідерами, а ми мали відчуття, що народ за нами йде", - сказав він.

Дата Пасхи

Водночас, як зазначив Святослав, реформи не закінчилися. "Є питання реформи пасхалії. Тому що ми хочемо не тільки Різдво святкувати, скажімо так, з цілим світом, але теж і Пасху. Пасха - це є головне християнське свято. Наша церква сьогодні опинилася в такій ситуації, що Різдво ми святкуємо всі разом, а Пасху - по-різному", - розповів Святослав.

Глава УКГЦ зазначив, що є частина церкви за кордоном, яка святкує Пасху з Латинською церквою, "а ми в Україні, згідно принципу пошуку єдності з православними братами, вирішили святкувати далі з ними".

Святослав розповів, що на цю тему він мав дуже цікаву розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм буквально місяць тому, і з Папою Франциском.

"Відчувається, що наступний рік буде поштовхом для дискусії на вселенському рівні про необхідність і можливість реформи, спільної реформи Пасхалії. Але маємо таке відчуття, що ми ще на початку дуже довгого процесу", - додав глава УКГЦ.