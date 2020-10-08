Реформа ГАСИ спустя полгода привела к почти полной потере управляемости в отрасли, - Авдеев

Фото: Александр Авдеев (facebook.com)

Инициированная Кабинетом министров реформа государственного архитектурно-строительного контроля спустя полгода привела к почти полной потере управляемости в отрасли, возникновению множества нелегальных строек и убыткам для добросовестных застройщиков.

Об этом написал руководитель Управления архитектурного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев в блоге на сайте "Гордон".

Он напомнил, что к настоящему моменту, согласно плану реформы, уже должны были бы работать органы, созданные на замену ГАСИ. Однако разрешения на строительство предприниматели до сих пор получают именно в этом ведомстве.

Эксперт назвал ряд причин сложившейся ситуации - от задержек в парламенте до отсутствия комплексного видения реформы. В т.ч. ни один законопроект, касающийся реформы, нельзя назвать ни идеальным, ни даже хорошим.

"Ни один из них нельзя назвать идеальным или хотя бы хорошим. Где-то - создание очевидных рычагов давления на бизнес, где-то - излишнее ослабление государственного контроля, где-то вместо автоматизации процессов - возвращение "ручной" работы и дублирование функций разными органами власти. В дополнение к этому есть еще инициативы неясного статуса от т.н. "Офиса простых решений", к большинству из которых лучше всего подходит определение "абсурд", - пишет Авдеев.

По его мнению, пока продолжаются споры в Верховной Раде, в строительной отрасли начался обещанный экспертами еще весной кризис. В основном - из-за моратория на проведение проверок представителями местных ГАСКов, поскольку в таких условиях недобросовестные застройщики получают возможность сдавать в эксплуатацию не соответствующие нормам объекты, а сами ГАСКи не вправе запретить даже незаконно пристроенный к зданию-памятнику балкон. Как рассказывает в своем блоге Авдеев, подобными "нахалстроями" ему приходится заниматься лично.

"Присутствие "целого начальника" городского ГАСКа может показаться излишним. Но это ровно до тех пор, пока вы не столкнетесь лично с человеком, который решил надстроить еще один этаж на памятнике архитектуры национального значения. Ведь все знают, что проверять строительство теперь нельзя. В этих условиях мы… фиксируем факты нарушений и составляем соответствующие акты. Документы направляем в полицию и прокуратуру. А если речь идет о памятнике архитектуры… то копию отсылаем в областное управление по охране памятников", - добавляет он.

Куда сложнее найти способ контролировать застройщиков, пользующихся возникшим в системе хаосом для реализации различного рода схем, что бьет не только по инвесторам и покупателям недвижимости.

Комментируя ситуацию в Одесской области, Авдеев отмечает, что около 80% уже построенных жилых комплексов простаивают, ожидая разрешения от "ликвидируемой" ГАСИ.

"Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию с градостроительной отраслью в целом и "реформой" в частности, она не особо отличается от той, которую мы наблюдали весной этого года. Дисфункция системы, которую прогнозировали большинство специалистов, и кризис, к которому это приведет, в итоге наступили", - резюмирует чиновник.

Выход из этого кризиса по-прежнему существует, считает Авдеев. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно отменить мораторий на проверки и позволить местным ГАСКам выполнять свою работу по борьбе с незаконными пристройками и несоблюдением технических требований крупными застройщиками. А потом заняться разработкой новой концепции реформы, которая вместо создания сразу трех замещающих центральных органов будет предусматривать максимальную передачу полномочий местным администрациям.

"Среди других принципов, которые точно улучшат ситуацию, усиление ответственности заказчика строительства за незаконные действия. А также предоставление права представительским органам местных громад сносить незаконные строения и получать компенсацию за эти работы от застройщика", - пишет Александр Авдеев.

Напомним, ранее эксперты заявили о дискредитации реформы государственного архитектурно-строительного контроля.

Ранее в Кабинете министров заговорили о ликвидации инспекции. В частности, в Минрегион создали рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.