UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Реформа "Енергоатому". Кабмін утворив нову державну компанію

Фото: Кабмін перетворив "Енергоатом" на акціонере товариство (energoatom.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціорне товариство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії", - сказав Шмигаль.

Як пізніше зазначив Тарас Мельничук, рішення ухвалено на виконання закону "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства", – написав він.

Нагадаємо, у червні Кабмін затвердив план перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на акціонерне товариство.

У березні 2023 року вступив у дію закон про корпоратизацію ДП "НАЕК "Енергоатом". Планується, що статус акціонерного товариства дасть змогу НАЕК підвищити ефективність своєї діяльності шляхом удосконалення корпоративного управління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальЭнергоатом