RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Реформа "Энергоатома". Кабмин создал новую государственную компанию

Фото: Кабмин превратил "Энергоатом" в акционерное общество (energoatom.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в акционное общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля и представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Образуем АО "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству. Также утверждаем новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования. Корпоратизация "Энергоатома" по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании", - сказал Шмыгаль.

Как позже отметил Тарас Мельничук, решение принято во исполнение закона "Об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Установлено, что акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" со дня государственной регистрации акционерного общества", – написал он.

Напомним, в июне Кабмин утвердил план превращения государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в акционерное общество".

В марте 2023 года вступил в силу закон о корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом". Планируется, что статус акционерного общества позволит НАЭК повысить эффективность своей деятельности путем усовершенствования корпоративного управления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальЭнергоатом