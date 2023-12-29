Реформа "Енергоатому". Кабмін утворив нову державну компанію

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціорне товариство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії", - сказав Шмигаль.

Як пізніше зазначив Тарас Мельничук, рішення ухвалено на виконання закону "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства", – написав він.

Нагадаємо, у червні Кабмін затвердив план перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на акціонерне товариство.

У березні 2023 року вступив у дію закон про корпоратизацію ДП "НАЕК "Енергоатом". Планується, що статус акціонерного товариства дасть змогу НАЕК підвищити ефективність своєї діяльності шляхом удосконалення корпоративного управління.

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