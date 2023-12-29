ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Реформа "Энергоатома". Кабмин создал новую государственную компанию

Пятница 29 декабря 2023 15:38
UA EN RU
Реформа "Энергоатома". Кабмин создал новую государственную компанию Фото: Кабмин превратил "Энергоатом" в акционерное общество (energoatom.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в акционное общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля и представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Образуем АО "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству. Также утверждаем новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования. Корпоратизация "Энергоатома" по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании", - сказал Шмыгаль.

Как позже отметил Тарас Мельничук, решение принято во исполнение закона "Об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Установлено, что акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" со дня государственной регистрации акционерного общества", – написал он.

Напомним, в июне Кабмин утвердил план превращения государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в акционерное общество".

В марте 2023 года вступил в силу закон о корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом". Планируется, что статус акционерного общества позволит НАЭК повысить эффективность своей деятельности путем усовершенствования корпоративного управления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Энергоатом
NEWS
РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили
РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году