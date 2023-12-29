Реформа "Энергоатома". Кабмин создал новую государственную компанию

Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в акционное общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля и представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Образуем АО "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству. Также утверждаем новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования. Корпоратизация "Энергоатома" по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании", - сказал Шмыгаль.

Как позже отметил Тарас Мельничук, решение принято во исполнение закона "Об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Установлено, что акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" со дня государственной регистрации акционерного общества", – написал он.

Напомним, в июне Кабмин утвердил план превращения государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в акционерное общество".

В марте 2023 года вступил в силу закон о корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом". Планируется, что статус акционерного общества позволит НАЭК повысить эффективность своей деятельности путем усовершенствования корпоративного управления.

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