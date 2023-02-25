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Реформа держуправління: Шмигаль назвав "ідеальну модель" Кабміну

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Україна, Субота 25 лютого 2023 12:55
Реформа держуправління: Шмигаль назвав "ідеальну модель" Кабміну Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

В уряді України розглядають реформу державної влади. Йдеться не лише про Кабмін, а про держсектор загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes.

"Стосовно Кабінету міністрів йде дискусія, якою має бути реформа. Ідеальна модель Кабміну - 15-16 потужних міністерств та 5-6 потужних віце-прем'єрів", - сказав він.

За його словами, реформа передбачає скорочення державного апарату. "Ціль на цей рік - знизити видатки на утримання державного апарату щонайменше на 30%. Частково ці скорочення вже відображені в бюджеті на 2023 рік", - повідомив прем’єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що також планується об'єднати бек-офіси міністерств. "Немає сенсу в кожному міністерстві тримати бухгалтерію або підрозділи, що готують проекти постанов. Це можна робити в секретаріаті, який буде відповідати за бюрократичні завдання", - сказав він.

За його словами, інше важливе завдання - передати до Фонду державного майна всі підприємства, які перебувають на балансі міністерств. "Міністерства та міністри мають робити основну роботу – формувати політику. Для цього їм потрібні невеликі команди з якісних аналітиків, помічників тощо", - повідомив прем'єр.

"Моя мрія, щоб уряд помістився в цій будівлі на Грушевського. Щоб усередині уряду було запроваджено диджитальну систему, кур'єри не їздили по Києву, документообіг був миттєвий, а координація колосальна", - розповів Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Офіс президента та Кабінет міністрів готують план оптимізації державного управління. У ході цієї реформи очікується скорочення міністерств та кількість співробітників держапарату.

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