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Реформа госуправления: Шмыгаль назвал "идеальную модель" Кабмина

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Украина, Суббота 25 февраля 2023 12:55
Реформа госуправления: Шмыгаль назвал "идеальную модель" Кабмина Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В правительстве Украины рассматривается реформа государственной власти. Речь идет не только о Кабмине, а о госсекторе в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля украинскому Forbes.

"Относительно Кабинета министров идет дискуссия, какой должна быть реформа. Идеальная модель Кабмина - 15-16 мощных министерств и 5-6 мощных вице-премьеров", - сказал он.

По его словам, реформа предполагает сокращение государственного аппарата. "Цель на этот год - снизить расходы на содержание государственного аппарата по меньшей мере на 30%. Частично эти сокращения уже отражены в бюджете на 2023 год", - сообщил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что также планируется объединить бэк-офисы министерств. "Нет смысла в каждом министерстве держать бухгалтерию или подразделения, готовящие проекты постановлений. Это можно делать в секретариате, отвечающем за бюрократические задачи", - сказал он.

По его словам, другая важная задача - передать в Фонд государственного имущества все предприятия, находящиеся на балансе министерств. "Министерства и министры должны делать основную работу - формировать политику. Для этого им нужны небольшие команды по качественным аналитикам, помощникам и тому подобное", - сообщил премьер.

"Моя мечта, чтобы правительство поместилось в этом здании на Грушевского. Чтобы внутри правительства была введена диджитальная система, курьеры не ездили по Киеву, документооборот был мгновенный, а координация колоссальная", - рассказал Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, Офис президента и Кабинет министров готовят план оптимизации государственного управления. В ходе этой реформы ожидается сокращение министерств и количество сотрудников госаппарата.

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