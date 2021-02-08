Рефлексия под давлением пандемии: Кулеба опасается искусственного контроля границ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает поспешным решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19. Он опасается искусственного контроля границ.
Об этом Дмитрий Кулеба сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
По его словам, тема паспортов прививок относится к категории решений: "а давайте что-то сделаем".
"Вопрос мобильности, то как он будет решен, будет индикатором, не останемся ли мы в рамках свободного мира, или под предлогом пандемии будут установлены новые ограничения для свертывания мобильности... Комплексного решения относительно паспортов нет, происходит рефлексия под давлением пандемии и требованием к правительствам что-то делать", - сказал Кулеба.
Министр также добавил, что определенный контроль должен быть, но искусственный контроль будет отвержением мира в прошлое даже гораздо хуже, чем сама пандемия.
Напомним, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он рассказал, на базе чего их могут сделать.
Кроме того, ранее главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине пока ограничен доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.
Также он говорил, что запись о вакцинации от коронавируса будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. Получить COVID-паспорт украинцы смогут у своего семейного врача.