Рефлексия под давлением пандемии: Кулеба опасается искусственного контроля границ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает поспешным решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19. Он опасается искусственного контроля границ.

По его словам, тема паспортов прививок относится к категории решений: "а давайте что-то сделаем".

"Вопрос мобильности, то как он будет решен, будет индикатором, не останемся ли мы в рамках свободного мира, или под предлогом пандемии будут установлены новые ограничения для свертывания мобильности... Комплексного решения относительно паспортов нет, происходит рефлексия под давлением пандемии и требованием к правительствам что-то делать", - сказал Кулеба.

Министр также добавил, что определенный контроль должен быть, но искусственный контроль будет отвержением мира в прошлое даже гораздо хуже, чем сама пандемия.