Рефлексія під тиском пандемії: Кулеба побоюється штучного контролю кордонів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає поспішним рішення про введення паспортів вакцинації від COVID-19. Він побоюється штучного контролю кордонів.

За його словами, тема паспортів щеплень відноситься до категорії рішень: "а давайте щось зробимо". "Питання мобільності, те як воно буде вирішено, буде індикатором, чи не залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть встановлені нові обмеження для згортання мобільності... Комплексного рішення щодо паспортів немає, відбувається рефлексія під тиском пандемії і вимогою до урядів щось робити", - сказав Кулеба. Міністр також додав, що певний контроль має бути, але штучний контроль буде відкиданням світу у минуле навіть набагато гіршим, ніж сама пандемія.