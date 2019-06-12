Рефинансирование долга "Метинвеста" признано европейской сделкой года в рейтинге "Perfect 10"

Транзакция по рефинансированию долговых обязательств группы "Метинвест" признана "Европейской сделкой года по финансированию сырьевых товаров" в ежегодном конкурсе, проводимом на лучшую сделку года, также известном как рейтинг "Perfect 10". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные издание TXF.

"Несмотря на продолжительное оформление реструктуризации долга в 2017 году, "Метинвест" вернулся на долговые рынки в 2018 году, чтобы привлечь предэкспортное финансирование и выпустить два транша облигаций на общую сумму 2,36 млрд долл., что является крупнейшим рефинансированием в украинском корпоративном секторе на сегодняшний день", - говорится в сообщении издания.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", в апреле 2018 года компания рефинансировала большую часть своих долговых обязательств, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долл., и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долл.

"Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов", - рассказали в "Метинвесте".

Напомним, ранее компания "Метинвест Диджитал", центр IT-экспертизы Группы "Метинвест", одержала победу сразу в нескольких номинациях конкурса SAP Quality Awards 2019 среди стран Центральной и Восточной Европы.