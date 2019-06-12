Рефінансування боргу "Метінвесту" визнано європейською угодою року в рейтингу "Perfect 10"

Транзакція з рефінансування боргових зобов'язань групи "Метінвест" визнана "Європейською угодою року по фінансуванню сировинних товарів" у щорічному конкурсі, проведеному на найкращу угоду року, також відомому як рейтинг "Perfect 10". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані видання TXF.

"Незважаючи на тривале оформлення реструктуризації боргу в 2017 році, "Метінвест" повернувся на боргові ринки в 2018 році, щоб привернути передекспортне фінансування і випустити два транші облігацій на загальну суму 2,36 млрд дол., що є найбільшим рефінансуванням в українському корпоративному секторі на сьогоднішній день", - йдеться в повідомленні видання.

Як повідомили в прес-службі "Метінвесту", у квітні 2018 року компанія рефінансувала більшу частину своїх боргових зобов'язань, випустивши два транші облігацій на суму 1,592 млрд дол., і отримавши кредитну лінію передекспортного фінансування на суму 765 млн дол.

"Це найбільший на сьогоднішній день випуск єврооблігацій "Метінвесту" з найнижчим купоном і найдовшим терміном погашення. Це також найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі. Операція отримала суттєву підтримку з боку світового співтовариства інвесторів і провідних європейських фінансових інституцій", - розповіли в "Метінвесті".

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест Діджитал", центр IT-експертизи Групи "Метінвест", здобула перемогу відразу в кількох номінаціях конкурсу SAP Quality Awards 2019 серед країн Центральної та Східної Європи.