"Референдуми" під дулами автоматів та роздача повісток, - зведення Генштабу

На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані "референдуми". У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі збройних військовослужбовців збройних сил Російської Федерації ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку із російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.

Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують здійснювати протиправні дії щодо цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, у Мелітополі так звані "кадировці" захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки і намагаються розпродати майно.

Українські військові відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів та вразили близько 40 районів зосередження живої сили та техніки супротивника.

Минулої доби російські загарбники завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ з військових та цивільних об'єктів на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни".

Від вогневого впливу ворога постраждали понад 60 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар'їнка, Красногорівка, Білогірка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Нова Григорівка, Південне, Малі Щербаки, Григорівка, Північне, Щербаки, Очаків, Солоне, Оріхів та Архангельське. Внаслідок ворожого удару по Одесі з використанням ударних БПЛА загинули 2 особи та ще двоє отримали поранення.

Вночі ракетний обстріл з боку окупантів зазнав міста Миколаїв. Інформація про жертв серед громадянського населення уточнюється.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріл з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

– у районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямі – у районах населених пунктів Івашки, Стрілечтя, Олександрівка, Колодязне та Дворічна;

– у районах населених пунктів Івашки, Стрілечтя, Олександрівка, Колодязне та Дворічна; на Краматорському напрямку – Ярова, Райгородок, Діброва, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

– Ярова, Райгородок, Діброва, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка; на Бахмутському напрямку - Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Отрадівка, Зайцеве та Майорськ;

- Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Отрадівка, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Першотравневе, Водяне, Досвідчене, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїн.

На Південнобузькому напрямку та обстрілах зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них – Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне.