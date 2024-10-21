На референдумі у Молдові з незначною перевагою перемагають прихильники вступу до ЄС

ЦВК Молдови залишилося підрахувати 1,5% бюлетенів, які не змінять остаточний результат.

Такий стриманий результат далекий від рішучої підтримки проєвропейського шляху, якого президент Майя Санду дотримувалася протягом чотирьох років біля керма.

Президентські вибори, які пройшли одночасно, принесли Санду 42% голосів, а колишньому генеральному прокурору Олександру Стояногло – 26%, що відкрило шлях до напруженого другого туру між ними 3 листопада.

Обидва голосування, що відбулися після серії звинувачень у втручанні у вибори, було розцінено як перевірку прагнення Молдови повністю взяти на себе зобов'язання вступити до Європейського Союзу та назавжди вийти з-під впливу Москви. Молдова розпочала тривалий процес офіційних переговорів про вступ у червні і за Санда поставила за мету приєднатися до ЄС до 2030 року.

Стояногло заявив, що якщо він прийде до влади, то розробить "збалансовану" зовнішню політику, яка передбачає зв'язки з ЄС, Росією та США.

Заява Санду

Рано-вранці 21 жовтня Санду звернулася до громадян Молдови, пославшись на "явні докази" того, що злочинні угруповання, які працюють спільно з іноземними силами, ворожими інтересами Молдови, намагалися купити 300 тисяч голосів.

За її словами, це "шахрайство безпрецедентних масштабів".

"Їх метою було підірвати демократичний процес. Їхнім наміром було посіяти страх і паніку в суспільстві... Ми чекаємо на остаточні результати, і ми відповімо твердими рішеннями", - сказала вона.