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"Референдум" в Запорізькій області відвідали менше процента жителів

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Україна, Середа 28 вересня 2022 20:12
"Референдум" в Запорізькій області відвідали менше процента жителів Фото: "Референдум" в Запорізькій області відвідали менше процента жителів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Незаконний "референдум" в Запорізькій області відвідали лише 0,5 % мешканців окупованих територій. Це стало можливим завдяки спротиву цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Вчора був такий факт, який вже може бачити вся наша держава, коли росіяни опублікували кількість людей, які прийшли на голосування. Вони декларують, що фейковий "референдум" проходив у всій Запорізький області, а якщо взяти усі цифри, які вони опублікували, можна сміливо сказати, що за їхніми даними проголосувало 0,5 % від тих людей, які мають голосувати", - заявив Федоров.

Мер пояснив, що така низька явка забезпечувалась спротивом місцевих які не брали участь у фейковому "референдумі".

За словами Федорова, незважаючи на цей фарс, влада продовжить нараховувати пенсії, зарплати та інші виплати.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти погрожували депортувати за відмову голосувати на "референдумі".

Також, окупанти змушували мелітопольців повторно "голосувати" на псевдореферендумі.

Пізніше стало відомо, що проти організаторів "референдуму" в Мелітополі хочуть запровадити санкції.

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