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Референдум Тимошенко - единственный способ сохранить землю, - эксперт

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 16:51
Референдум Тимошенко - единственный способ сохранить землю, - эксперт Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Граждане Украины на всеукраинском референдуме, который организует "Батькивщина", должны высказать свое мнение относительно рынка земли и возможности продажи черноземов иностранцам. Именно результаты волеизъявления станут реальной оценкой действий власти.

Об этом написал политический эксперт Александр Кочетков в Facebook.

"Общенародный референдум, который сейчас намерена организовать Юлия Тимошенко - единственный способ сохранить нашу демократическую основу. Воля граждан на референдуме - единственное, на что можно опираться. При всех манипуляциях, которые способна задействовать власть", - считает эксперт.

По его мнению, нецелесообразно использовать такой стратегический объект как сельскохозяйственная земля для "латания дыр в бюджете".

"Надо запускать рынок аренды земли. Аренды с правом выкупа по истечении определенного времени. При аренде можно прописать множество необходимых условий, касающихся севооборота, использования удобрений и ядохимикатов, изменения целевого назначения и тому подобное. И только те арендаторы, которые ответственно и эффективно хозяйничают на земле, смогут ее выкупить", - отметил Кочетков.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" начала подготовку всеукраинского референдума о недопустимости распродажи сельскохозяйственной земли. К инициативной группе, которая будет собирать подписи по всей Украине, уже присоединились более 12 тысяч человек.

Как известно, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".

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