Референдум Тимошенко - единственный способ сохранить землю, - эксперт

Граждане Украины на всеукраинском референдуме, который организует "Батькивщина", должны высказать свое мнение относительно рынка земли и возможности продажи черноземов иностранцам. Именно результаты волеизъявления станут реальной оценкой действий власти.

"Общенародный референдум, который сейчас намерена организовать Юлия Тимошенко - единственный способ сохранить нашу демократическую основу. Воля граждан на референдуме - единственное, на что можно опираться. При всех манипуляциях, которые способна задействовать власть", - считает эксперт.

По его мнению, нецелесообразно использовать такой стратегический объект как сельскохозяйственная земля для "латания дыр в бюджете".

"Надо запускать рынок аренды земли. Аренды с правом выкупа по истечении определенного времени. При аренде можно прописать множество необходимых условий, касающихся севооборота, использования удобрений и ядохимикатов, изменения целевого назначения и тому подобное. И только те арендаторы, которые ответственно и эффективно хозяйничают на земле, смогут ее выкупить", - отметил Кочетков.