Референдум Тимошенко - єдиний спосіб зберегти землю, - експерт

Громадяни України на всеукраїнському референдумі, який організовує "Батьківщина", мають висловити свою думку щодо ринку землі та можливості продажу чорноземів іноземцям. Саме результати волевиявлення стануть реальною оцінкою дій влади.

Про це написав політичний експерт Олександр Кочетков у Facebook.

"Загальнонародний референдум, який зараз має намір організувати Юлія Тимошенко - єдиний спосіб зберегти нашу демократичну основу. Воля громадян на референдумі - єдине, на що можна спиратися. При всіх маніпуляціях, які здатна задіяти владу", - вважає експерт.

На його переконання, недоцільно використовувати такий стратегічний об’єкт як сільськогосподарська земля для "латання дірок в бюджеті".

"Треба запускати ринок оренди землі. Оренди з правом викупу після закінчення певного часу. При оренді можна прописати безліч необхідних умов, що стосуються сівозміни, використання добрив і отрутохімікатів, зміни цільового призначення тощо. І тільки ті орендарі, які відповідально й ефективно господарюють на землі, зможуть її викупити", - зауважив Кочетков.