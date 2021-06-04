Референдум по рынку земли станет тестом для власти, - эксперт

"Земельная" тема будет одной из ключевых в политической повестке дня в ближайшие месяцы лета 2021 года. Активность Юлии Тимошенко в этом вопросе будет толкать власть на сложные решения, которые могут стать судьбоносными.

По его словам, команда "Батькивщины" начала решительно действовать, чтобы не позволить распродажу земли, которая должна начаться с 1 июля этого года. Принятый "земельный" пакет законов команда Тимошенко обжалует в Конституционном суде, а параллельно занимается выполнением юридических требований для проведения всеукраинского референдума.

"Батькивщина" развернула активную кампанию против продажи сельхозземли. Как видим, планы у Тимошенко более чем серьезные", - считает эксперт.

Анализируя положения принятых "земельных законов", политолог предполагает, что уже с 1 июля станут массовыми примеры "несправедливости, афер и банального грабежа крестьян".

"Сегодня позицию Тимошенко и ее политической силы разделяют большинство украинцев. Апрельская социология группы "Рейтинг" показывает, что 79% украинцев против продажи земли иностранцам, а 77% убеждены, что этот вопрос должен обязательно решаться на референдуме. Социология Ukrainian Institute for the Future показывает, что только четверть украинцев (26%) поддерживает продажу земли, а 62% против этого решения", - заявил эксперт.

По его словам, "земельный" референдум еще больше обострит ситуацию.

"Для власти эта ситуация станет своего рода тестом. Если ЦИК даст референдуму "зеленый свет", то это означает, что президент готов действовать в рамках демократических и учитывать волю украинцев, даже рискуя получить вотум недоверия. Если ЦИК референдум заблокирует, это будет означать, что все разговоры о народовластии - это обман, а Украина смещается в сторону авторитаризма", - резюмировал эксперт.