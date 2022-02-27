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Reface запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 15:19
Reface запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине Фото: Reface запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Украинский стартап Reface начал рассылать российским пользователям уведомления с реальными кадрами российского вторжения в Украину и призывом выходить на митинги и защитить свой народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Минцифры призывает и других украинских и мировых разработчиков противодействовать российским агрессорам.

"Украинский стартап, приложение Reface, запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине. Компания начала рассылать российским пользователям извещения с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на сообщение, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину. Призываем и другие украинские и мировые продукты поддерживать Украину и при возможности противодействовать врагу. Преодолеть агрессора - наша общая миссия", - говорится в сообщении.

Reface запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине

По информации Минцифры, уже более 9 млн пользователей в мире получили такие уведомления от Reface и 2 млн - в России.

Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: "Stand with Ukraine! Stop the war" и хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.

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