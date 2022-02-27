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Reface запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 15:19
Reface запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні Фото: Reface запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Український стартап Reface почав розсилати російським користувачам сповіщення з реальними кадрами російського вторгнення в Україну і закликом виходити на мітинги та захистити свій народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифри закликає і інших українських та світових розробників протидіяти російським агресорам.

"Український стартап, застосунок Reface, запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні. Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну. Закликаємо й інші українські та світові продукти підтримувати Україну та за можливості протидіяти ворогу. Подолати агресора - наша спільна місія", - йдеться у повідомленні.

Reface запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні

За інформацією Мінцифри, наразі вже понад 9 млн користувачів у світі отримали такі сповіщення від Reface та 2 млн - у Росії. Поширення триває.

Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: "Stand with Ukraine! Stop the war" та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.

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