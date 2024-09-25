До реєстру "Оберіг" хочуть вносити інформацію про медогляди військовозобовʼязаних

Зазначається, що цей реєстр включатиме інформацію про військових ЗСУ, а також Державної служби спеціального транспорту.

Відомо, що ініціатива спрямована на підвищення ефективності управління даними та покращення доступу до державних і соціальних послуг для військових та їхніх родин.

Таким чином, пропонується:

створення єдиної бази даних, яка дозволить централізовано зберігати інформацію про всіх військовослужбовців. Це полегшить доступ до інформації для державних органів та забезпечить надання електронних послуг військовим. створення та присвоєння кожному військовослужбовцю унікального електронного ідентифікатора, який дозволить ідентифікувати його в системах національної безпеки та оборони, а також отримувати необхідні адміністративні й соціальні послуги. запровадити обмін даними з медичними установами. Законопроєктом передбачається вдосконалення взаємодії між системою охорони здоров'я та реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що дозволить оперативніше отримувати медичну інформацію, важливу для військового обліку. Таким чином, планується внести зміни до статті 25-2 Основ законодавства Українипро охорону здоров'я, що дозволять отримувати дані медичних оглядів військовозобов'язаних Міністерством оборони України та вносити їх у систему.

Необхідно зазначити, що уся інформація, внесена до реєстру, вважатиметься конфіденційною. За її розголошення буде передбачена відповідальність: дисциплінарна, адміністративна та кримінальна.

Законопроєкт має на меті зробити систему обліку військових більш сучасною, ефективною та прозорою, забезпечити інтеграцію з іншими державними базами даних, а також покращити надання послуг військовослужбовцям та їхнім родинам.

Повідомляється, що наразі він перебуває на розгляді у ВРУ.