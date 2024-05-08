У реєстрі "Оберіг" будуть відомості про повістку: чи зможуть чоловіки змінювати дані

"Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних. Першочергово ми говоримо саме про внесення змін у контактні дані (номер телефону, електронна адреса та місце фактичного проживання, - ред)", - розповіла вона.

Інші дані, як зазначила заступник міністра, потенційно можливо буде з часом змінити і через електронний кабінет.

"Але наразі ситуація така: змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС", - констатувала Черногоренко.

Важливо

Як пояснила вона, у мобільному застосунку для військовозобов’язаних людина не бачитиме історію змін щодо кожного поля з датою, але бачитиме загальну дату оновлення. Умовно - дані оновлено 18.05.2024.

Яку інформацію людина бачитиме про себе з "Оберегу"

Прізвище, ім’я, по батькові;

Вид обліку/дата зняття (виключений);

Категорія обліку;

Дата народження;

Відстрочка/бронювання/дата закінчення;

Постанова ВЛК/дата ВЛК;

Звання;

Код і найменування військово-облікової спеціальності;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Унікальний номер у системі "Оберіг";

ТЦК та СП, де перебуває на обліку;

Чи перебуває в розшуку.

Відомості про повістку

За даними Черногоренко, у реєстрі "Оберіг" є окреме поле про статус вручення людині повістки - коли була вручена та який статус.

"Оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством - особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними", - підкреслила вона.