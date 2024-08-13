ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Куди відправлятимуть повістку, якщо у чоловіка нема прописки

Україна, Київ, Вівторок 13 серпня 2024 19:10
UA EN RU
Куди відправлятимуть повістку, якщо у чоловіка нема прописки Фото: Вручення повісток в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва
Експерт: Дмитро Франчук

Якщо чоловік не зареєстрований за місцем проживання або має реєстрацію на тимчасово окупованій території (ТОТ), це не звільняє його від мобілізації.

РБК-Україна разом із адвокатом Дмитром Франчуком розбиралося, як надсилатимуть повістки людям, які не мають зареєстрованого місця проживання.

Дмитро Франчук зазначає, що згідно із українським законодавством, військовий обов'язок стосується всіх чоловіків призовного віку, незалежно від того, де вони зареєстровані. В умовах повномасштабної війни та тимчасової окупації деяких територій, процедура вручення повісток може відрізнятися, але уникнути мобілізації через відсутність прописки неможливо.

Як можуть надсилати повістки

Останнє відоме місце проживання. Якщо військовозобов'язаний був раніше зареєстрований за певною адресою, повістка може бути направлена туди.

Місце роботи. Повістка може бути вручена безпосередньо на місці роботи, якщо роботодавець має інформацію про працівника

Близькі родичі. У випадку, якщо військовозобов'язаний не має постійного місця реєстрації, повістка може бути передана через близьких родичів, зареєстрованих за іншою адресою в Україні.

Контактні дані. Якщо військові органи мають номер телефону або електронну адресу, вони можуть спробувати зв'язатися з чоловіком через ці канали для вручення повістки.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України українські закони не діють у повній мірі. Тому процедура мобілізації там значно ускладнюється, і її виконання залежить від багатьох факторів, включаючи можливість фізичного доступу до осіб призовного віку.

Пошук військовозобов'язаних

"Військкомати активно шукають військовозобов'язаних, використовуючи різноманітні джерела інформації, включаючи бази даних, соціальні мережі та інші", – зазначає юрист Дмитро Франчук.

Вручення повісток може відбуватися особисто, на вулиці, на роботі або в інших громадських місцях.

Відсутність прописки або реєстрація на ТОТ ускладнюють процес вручення повістки, але це не звільняє чоловіка від обов'язку служити у лавах Збройних Сил України, акцентує адвокат.

Раніше РБК-Україна писало, чи звільнять зі служби, якщо у військового народилася третя дитина.

Також ми розповідали, чи зможуть військові скористатися відпусткою, яку вони не використали впродовж року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Повістки
NEWS
"Прорив" у Курській області триває вже тиждень: яку територію не контролює РФ (мапи боїв)
"Прорив" у Курській області триває вже тиждень: яку територію не контролює РФ (мапи боїв)
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія