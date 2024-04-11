Реєстрація на НМТ-2024. Коли останній день, щоб подати заявку

Цього року НМТ можна буде також здати за межами України. Адже тимчасові екзаменаційні центри було створено за кордоном у 57 містах 32 країн.

У відомстві зазначили, що за попередніми даними уже 241 897 осіб отримали підтвердження реєстрації та можуть сформувати сертифікат НМТ 2024 року.

Що необхідно для участі в НМТ?

Реєстрація для участі розпочинається зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу, який розміщено на вебсайті УЦОЯО.

Також створити персональний кабінет і надіслати документи вступники можуть через мобільний застосунок "Дія". Для цього треба мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії" для автоматичного заповнення паспортних даних.

Як це працює:

на сторінці спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ" після ознайомлення із запропонованими документами потрібно натиснути "Розпочати реєстрацію";

обрати опцію "Створити за допомогою Дії";

відсканувати QR-код за допомогою "Дії" і підтвердити відправлення даних;

заповнити форму реєстрації, зазначивши дані: контакти для зв’язку, предмети й місце складання мультитесту. Якщо ви випускник/-ця 2024 року, завантажте довідку з місця навчання, а якщо закінчили школу в попередні роки, - копію атестата чи свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Для авторизації у вашому персональному кабінеті використовуйте "Дія.Підпис".

Раніше ми писали про те, що зареєструватись на НМТ 2024 можна за допомогою "Дії".

До того ж, РБК-Україна повідомляло важливу інформацію для випускників, які хочуть вступати на творчі спеціальності.

Також НМТ можна буде здати поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном створять у 57 містах 32 країн - інтерактивну мапу країн можна знайти за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.