Реєстрація на НМТ-2024. Коли останній день, щоб подати заявку

Цьогоріч реєестрація на національний мультипредметний тест завершується у четвер, 11 квітня. Це останній день, коли можна подати заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки України.
Цього року НМТ можна буде також здати за межами України. Адже тимчасові екзаменаційні центри було створено за кордоном у 57 містах 32 країн.
У відомстві зазначили, що за попередніми даними уже 241 897 осіб отримали підтвердження реєстрації та можуть сформувати сертифікат НМТ 2024 року.
Реєстрація для участі розпочинається зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу, який розміщено на вебсайті УЦОЯО.
Також створити персональний кабінет і надіслати документи вступники можуть через мобільний застосунок "Дія". Для цього треба мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії" для автоматичного заповнення паспортних даних.
Як це працює:
Для авторизації у вашому персональному кабінеті використовуйте "Дія.Підпис".
Раніше ми писали про те, що зареєструватись на НМТ 2024 можна за допомогою "Дії".
До того ж, РБК-Україна повідомляло важливу інформацію для випускників, які хочуть вступати на творчі спеціальності.
Також НМТ можна буде здати поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном створять у 57 містах 32 країн - інтерактивну мапу країн можна знайти за посиланням.
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