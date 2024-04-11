Регистрация на НМТ-2024. Когда последний день, чтобы подать заявку

В этом году регистрация на национальный мультипредметный тест завершается в четверг, 11 апреля. Это последний день, когда можно подать заявку.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.
В этом году НМТ можно будет сдать за пределами Украины. Ведь временные экзаменационные центры были созданы за границей в 57 городах 32 стран.
В ведомстве отметили, что по предварительным данным, уже 241 897 человек получили подтверждение регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2024 года.
Регистрация для участия начинается с создания персонального кабинета с помощью специального сервиса, размещенного на вебсайте УЦОКО.
Также создать персональный кабинет и прислать документы поступающие могут через мобильное приложение "Дія". Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії" для автоматического заполнения паспортных данных.
Как это работает:
Для авторизации в вашем персональном кабинете используйте "Дія.Підпис".
Ранее мы писали о том, что зарегистрироваться на НМТ 2024 можно с помощью "Дії".
К тому же, РБК-Украина сообщала важную информацию для выпускников, желающих поступать на творческие специальности.
Также НМТ можно будет сдать за пределами Украины. Временные экзаменационные центры за рубежом создадут в 57 городах 32 стран - интерактивную карту стран можно найти по ссылке.
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