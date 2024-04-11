Регистрация на НМТ-2024. Когда последний день, чтобы подать заявку

В этом году НМТ можно будет сдать за пределами Украины. Ведь временные экзаменационные центры были созданы за границей в 57 городах 32 стран.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным, уже 241 897 человек получили подтверждение регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2024 года.

Что нужно для участия в НМТ?

Регистрация для участия начинается с создания персонального кабинета с помощью специального сервиса, размещенного на вебсайте УЦОКО.

Также создать персональный кабинет и прислать документы поступающие могут через мобильное приложение "Дія". Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії" для автоматического заполнения паспортных данных.

Как это работает:

на странице специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ" после ознакомления с предложенными документами следует нажать "Начать регистрацию";

выбрать опцию "Создать с помощью Дії";

отсканировать QR-код с помощью "Дії" и подтвердить отправку данных;

заполнить форму регистрации, указав данные: контакты для связи, предметы и место составления мультитеста. Если вы выпускник 2024 года, загрузите справку с места обучения, а если закончили школу в предыдущие годы, - копию аттестата или свидетельства о среднем образовании.

Для авторизации в вашем персональном кабинете используйте "Дія.Підпис".

Ранее мы писали о том, что зарегистрироваться на НМТ 2024 можно с помощью "Дії".

К тому же, РБК-Украина сообщала важную информацию для выпускников, желающих поступать на творческие специальности.

Также НМТ можно будет сдать за пределами Украины. Временные экзаменационные центры за рубежом создадут в 57 городах 32 стран - интерактивную карту стран можно найти по ссылке.

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