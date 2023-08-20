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Реєстрація нерухомості в "Дії": послугу запустили ще в двох областях

Фото: реєстрацію нерухомості у "Дії" запустили у Харківській та Полтавській областях (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Послуга реєстрації нерухомості на порталі Дія тепер діє в громадах Харківської та Полтавської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

У відомстві нагадали, що раніше реєстрація нерухомості у "Дії" була доступна у Тернополі, Харкові, Луцьку, а також Львівській, Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Чугуївському районі Харківської області.

Тепер її запустили у всіх населених пунктах Полтавської та Харківської областей.

Як зареєструвати нерухомість у "Дії"

Для того, щоб зареєструвати нерухомість на порталі "Дія", необхідно:

  • вибрати відповідну послугу;
  • внести потрібну інформацію та скани документів;
  • засвідчити заяву електронним підписом.

Навіщо потрібна реєстрація нерухомості

Реєстрація нерухомості дає змогу підтвердити, що конкретна людина є законним власником майна. Тоді шахраї не зможуть підробити документи та привласнити його собі.

Також реєстрація необхідна для отримання компенсації у рамках програми "ЄВідновлення", оскільки вона доступна лише для власників житла, яке зареєстроване у Державному реєстрі речових прав.

Нагадаємо, у додатку "Дія" знову запустили послугу зміни місця реєстрації. Але нею поки що можуть скористатися не всі українці.

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Полтавская областьхарковДия