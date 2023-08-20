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Регистрация недвижимости в "Дії": услугу запустили в еще двух областях

Фото: регистрацию недвижимости в "Дії" запустили в Харьковской и Полтавской областях (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Услуга регистрации недвижимости на портале "Дія" теперь действует в общинах Харьковской и Полтавской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В ведомстве напомнили, что ранее регистрация недвижимости в "Дії" была доступна в Тернополе, Харькове, Луцке, а также Львовской, Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и Чугуевском районе Харьковской области.

Теперь же ее запустили во всех населенных пунктах Полтавской и Харьковской областей.

Как зарегистрировать недвижимость в "Дії"

Для того, чтобы зарегистрировать недвижимость на портале "Дія", необходимо:

  • выбрать соответствующую услугу;
  • внести нужную информацию и сканы документов;
  • удостоверить заявление электронной подписью.

Для чего нужна регистрация недвижимости

Регистрация недвижимости позволяет подтвердить, что конкретный человек является законным владельцем имущества. Тогда мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе.

Также регистрация необходима для получения компенсации в рамках программы "єВідновлення", поскольку она доступна только для владельцев жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещевых прав.

Напомним, в приложении "Дія" снова запустили услугу смены места регистрации. Но ею пока могут воспользоваться не все украинцы.

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Полтавская областьхарковДія